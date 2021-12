Panchina della legalità contro le scritte no vax

Installata alla scuola di via Tricca, oggetto degli attacchi nei giorni scorsi. Gli studenti hanno posto domande anche al giudice Cecchi

AREZZO — "La comunità aretina si arricchisce in un luogo non banale e che ha assunto, dopo i recenti fatti di cronaca legati alle scritte no-vax, una valenza simbolica: alla scuola di via Tricca è stata infatti installata la panchina della legalità".

Così il vicesindaco Lucia Tanti sull'iniziativa dell'istituto aretino che, nei giorni scorsi, ha subito un attacco con scritte con spray rosse davanti al cancello. Stesso assalto no vax subito, però via social, anche da Tanti, dal sindaco Ghinelli e da alcune testate locali, tra cui la nostra.

"Grazie innanzitutto alla dirigente scolastica Virginia Palladino per questa iniziativa e per avere declinato la legalità in un significato molto attuale, come rispetto delle regole di senso civico che devono necessariamente caratterizzare tutti in questa fase storica. Dinanzi a questo orizzonte, l’amministrazione comunale non arretra di un millimetro" prosegue il vicesindaco.

"Insieme alla dirigente e al giudice Marco Cecchi ci siamo incontrati con gli studenti per scambiarci domande, opinioni e considerazioni sulla scia di un messaggio comune: noi non abbiamo paura di chi, di notte e come un ladro, sporca le scuole e minaccia le persone. I ragazzi bocciano l’aggressione dei no-vax e questa è la vittoria di Arezzo” termina Tanti.