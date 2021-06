Vaccinazione Ghinelli, secca replica del Dg Asl

D'Urso interviene in merito a quanto detto dal sindaco e afferma "l'Azienda sanitaria non è stata glaciale ma ha rispettato le regole"

AREZZO — "Mi dispiace che il sindaco Alessandro Ghinelli abbia definito molto glaciale la risposta avuta a suo tempo dalla Asl Toscana Sud Est di essere vaccinato nella sua qualità di Sindaco. Non era glaciale bensì l'unica possibile: al momento della sua richiesta, il Sindaco non rientrava in nessuna delle categorie vaccinabili (i sindaci non lo erano). L'Asl non è stata glaciale ma ha rispettato le regole" questa la replica del direttore generale D'Urso a quanto affermato questa mattina dal primo cittadino a Radio Fly. (clicca per leggere la notizia correlata)

"Se Alessandro Ghinelli avesse atteso l'apertura dell'agenda regionale per la sua classe d'età, sarebbe stato vaccinato come tutti gli altri. La scelta di farlo negli Usa è stata sua e non certo determinata dalla Asl Tse" prosegue ancora.

"Detto questo confermo che i rapporti tra l'Asl e la comunità aretina e quindi le sue rappresentanze istituzionali, sono - a mio parere - improntati alla massima collaborazione. Lo abbiamo registrato anche recentemente nella campagna vaccinale e in ogni altra forma di sinergia realizzata nell'interesse della salute dei cittadini di Arezzo" termina il Dg D'Urso.