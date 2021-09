Vaccinazioni in azienda, camper in partenza

Intesa siglata ufficialmente stamani tra Regione, Confindustria Toscana Sud e Asl. Dal 27 settembre il mezzo mobile fuori dalle prime imprese

AREZZO — Sottoscritto l'accordo tra Regione, Confindustria Toscana Sud e Asl Sud Est che ha come obiettivo principale quello di favorire la vaccinazione diretta dei lavoratori nelle imprese, con la presenza del camper vaccinale fuori dalle aziende a partire dal prossimo 27 settembre.

"La novità è proprio l'intesa tra la Asl Tse e l'organizzazione rappresentativa degli imprenditori. Questi sono i giorni in cui si discute del Decreto Green Pass, che estende l'obbligo a tutti i lavoratori, e questa iniziativa pare quasi lungimirante" ha detto il Presidente della Regione Eugenio Giani, alla presentazione questa mattina in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati.

"Si tratta di un accordo con le aziende produttrici dei territori e posizionare il camper in modo da consentire ai lavoratori la possibilità di vaccinarsi in maniera semplice, senza bisogno di procedure e burocrazia. Siamo convinti che in un territorio come quello della Toscana del Sud, con popolazione distribuita in maniera non omogenea, non siano le persone a dover andare a fare il vaccino, ma siano i vaccini che devono andare alle persone. Quindi, mettiamo il camper anche davanti agli insediamenti produttivi scelti con Confindustria, proprio perché in questo momento l'obiettivo più importante è di garantire la vaccinazione in maniera più diffusa possibile oltre che dare le informazioni più corrette" ha aggiunto il Direttore Generale della Sud Est, Antonio D'urso sottolineando anche i buoni risultati che il mezzo mobile per le somministrazioni sta ricevendo, come dimostrato dalle tappe in eventi e manifestazioni oltre che, da ieri, davanti alle scuole.

"Sin dall'inizio della campagna vaccinale abbiamo promosso come Confindustria l'importanza di vaccinarsi per mantenere lo 'status quo' di aziende che lavorano, aprono e producono. La sensazione è che la gran parte delle persone che lavorano nelle imprese si siano vaccinate. Rimane, però, anche a livello nazionale, una fetta di popolazione che ancora non ha aderito, ma come Confindustria siamo lieti di promuovere questo progetto - ha aggiunto il direttore generale di Confindustria Toscana Sud, Antonio Capone. - Iniziamo con otto aziende che hanno dato la disponibilità. E comunque tutti i lavoratori delle imprese che si trovano nei luoghi dove si fermerà il camper potranno vaccinarsi per arrivare all'ottenimento di quel valore che per noi è importante: il massimo dei vaccinati e il massimo della sicurezza. Nelle imprese c'è una diffusa convinzione che è importante vaccinarsi, non ci sono sacche di resistenza. L'introduzione del Gren Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, dal 15 ottobre, ci dà uno slancio ulteriore ed i camper fuori dalle aziende ci possono aiutare a fornire ai lavoratori informazioni dirette ed eventualmente coprire i pochi che ancora non l'hanno fatto".

"La vaccinazione obbligatoria avrebbe risolto il problema della gestione del Green Pass. Gestione che di certo è demandata ai datori di lavoro, ma le aziende sono organizzate. Avrebbe quindi risolto a monte il problema, ma non dobbiamo avere una filosofia vessatoria, piuttosto incoraggiare a fare il vaccino" ha chiosato Capone.

Cronoprogramma delle vaccinazioni in azienda per il mese di settembre

Lunedì 27

Grosseto – Nuova Solmine (Scarlino)

Siena – GSK (Località Bellaria, Siena)

Arezzo – Unoaerre (Località San Zeno, Arezzo)

Martedì 28

Arezzo – Prada (Località Levanella, Montevarchi)

Mercoledì 29

Casentino – Baraclit (Bibbiena)

Giovedì 30

Valdichiana – Menci (Castiglion Fiorentino)

Le prossime tappe

(date ancora da definire)