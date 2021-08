Area Vasta, raggiunta l'immunità di gregge

Il video che mostra come è nato l'incendio nel grattacielo di via Antonini a Milano

Sfondato il muro dell'80 per cento di vaccinati. Il direttore generale Asl Tse Antonio D'Urso: "Arrivati a questo obiettivo con un mese di anticipo"

AREZZO — Sul territorio della Asl Toscana sud-est è stata raggiunta la cosiddetta immunità di gregge.

Oggi, infatti, è stata superata la soglia stabilita dell'80% dei vaccinati. In termini assoluti abbiamo 493.367 cicli completi, 87.572 prime dosi e infine 18.507 definiti come “inadempienti definitivi” (esonerati per motivi di salute, pregressa immunità da malattia naturale o da vaccinazione effettuata altrove, rifiuti definitivi, non rintracciabili, …)

“Abbiamo raggiunto questa percentuale con un mese di anticipo rispetto alla data indicata dalla Regione – commenta il Direttore generala della Asl Tse, Antonio D’Urso. Un risultato per il quale ringrazio tutti gli operatori dell’azienda che si sono impegnati al massimo, con grande professionalità ed eccezionale disponibilità. L’azienda ha messo in campo tutti gli strumenti possibile per favorire le vaccinazioni: dai grandi ai medi centri vaccinali, dalle sedute su prenotazione a quelle con accesso libero, ai camper per eventi, feste e, tra poco, fabbriche, centri artigianali e commerciali. Un grande sforzo che ha registrato la collaborazione delle associazioni di volontariato, dei medici in pensione, dei mediatori culturali come nel caso delle vaccinazioni destinate ai cittadini stranieri”.

La percentuale raggiunta è dell'80,03%, una tappa importante ma non traguardo.

“Stiamo continuando con gli open day che abbiamo intensificato in questa settimana e con il camper – conclude D’Urso. Tentiamo di avvicinarsi quanto più possibile ai luoghi di vita, di lavoro e di studio delle persone. La vaccinazione e ancora il mantenimento delle misure di protezione individuale rimangono gli strumenti principali per garantire la ripresa dei normali stili di vita di ogni cittadino, ad iniziare dalla studio in presenza e dal lavoro”.