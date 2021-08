Scatta la vaccinazione libera per tutti

Chi non ha ancora avuto la prima dose da oggi potrà recarsi direttamente in uno dei centri aretini, senza appuntamento

AREZZO — Da oggi, lunedì 30 agosto, in linea con le indicazioni della Regione Toscana la Asl Toscana sud est, ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutto il territorio delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto.

Chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino potrà recarsi in un hub quando vuole e sottoporsi all’iniezione, senza prenotarsi sulla piattaforma regionale. I già prenotati avranno la precedenza, ma ci sarà posto anche per coloro che si presenteranno chiedendo di essere vaccinati anche se non in possesso della prenotazione, da un'ora dopo l'apertura fino ad un'ora prima della chiusura.

Ecco il quadro delle sedi e la tipologia di vaccini utilizzati con accesso libero nella settimana tra il 30 agosto ed il 5 settembre.

Arezzo - Centro Affari

Aperture

tutte le mattine dalle 9 alle 14 escluso il mercoledì 1 settembre. Seduta notturna martedì 31 agosto.

Tipologia vaccino

Pfizer (lun-mart –ven-sab-dom) Moderna (gio)

tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20

Tipologia vaccino

Pfizer (ven-sab) Moderna (lun-mar-merc-giov-dom)

martedì 1 settembre dalle 20 alle 22

Tipologia Vaccino Moderna



Arezzo - Teatro Tenda

Aperture e tipologie vaccini

le mattine dalle 9 alle 14 dei giorni martedì 31 agosto, sabato 4 e domenica 5

settembre. Seduta notturna mercoledì 1 settembre.

Tipologia vaccino

Pfizer (mart) Moderna (gio-dom) J&J (Sab)

i pomeriggi dalle 14 alle 20 nei giorni di sabato 4 e domenica 5 settembre

Pfizer (sab) Moderna (dom)

martedì 1 settembre dalle 20 alle 22

Moderna



Casentino – Centro sociale Bibbiena Stazione

Aperture

tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto giovedì 2 settembre

Tipologia vaccino

Pfizer (lun) Moderna (mar-mer-ven-sab-dom)

i pomeriggi dalle 14 alle 20

Tipologia vaccino

Pfizer (lun-mer-gio) Moderna (mar-ven-sab-dom)



Cortona – Palestra Berrettini Pancrazi

Aperture

tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto lunedì 30 agosto

Tipologia vaccino

Pfizer (lun) Moderna (mar-mer-ven-sab-dom)

tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 eccetto lunedì 30 agosto e mercoledì 1 settembre

Tipologia vaccino

Pfizer (mar-gio) Moderna (ven-sab-dom)



Loro Ciuffenna – Auditorium

Aperture

tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto venerdì 3 settembre

Tipologia vaccino

Pfizer (lun-mar-sab) Moderna (mer-gio-dom)

tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 eccetto venerdì 3 settembre

Tipologia vaccino

Pfizer (sab-dom) Moderna (lun-mar-mer-gio)



Montevarchi – Distretto Sanitario

Aperture

i pomeriggi dalle 14 alle 20 di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre

Tipologia vaccino

Moderna



Sansepolcro – Foro Boario

Aperture

tutte le mattine dalle 9 alle 14 eccetto lunedì 30 agosto e giovedì 2 settembre

Tipologia vaccino

Pfizer (ven) Moderna (mar-mer-sab-dom)

tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20

Tipologia vaccino

Pfizer (lu-mar-gio-ven) Moderna (mer-sab-dom)



Si ricorda che l’accesso libero senza prenotazione avviene dopo la prima ora di apertura del Centro Vaccinale e fino ad un’ora prima.