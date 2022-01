Assicurazione auto, ad Arezzo prezzi in discesa

Aifa: via libera a dose booster per fascia 12-15 anni

Il calo tra dicembre 2021 e lo stesso mese del 2020 corrisponde al -8,5%. Qui anche il valore regionale più basso per la denuncia di sinistri

AREZZO — L'anno vecchio solitamente si chiude con i bilanci, mentre quello nuovo inizia con le prospettive. Secondo l’osservatorio di Facile.it, per gli automobilisti toscani il 2022 si apre con un quadro in chiaroscuro.

Se da un lato, nella provincia di Arezzo, a dicembre 2021 per assicurare un’auto occorrevano in media 382,66 euro, vale a dire l’8,49% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall’altro sono più di 64mila gli automobilisti toscani che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell’RC auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021 (+10% anno su annuo).

In termini percentuali si tratta del 2,92% del campione analizzato, percentuale che non solo risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,47%),ma fa anche guadagnare alla regione il secondo posto nella classifica italiana.

Guardando nello specifico alla provincia di Arezzo, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari all’1,93%, il valore più basso registrato nella regione.

Quindi, analizzando la graduatoria delle province toscane, al primo posto si trova Prato (4,15%), seguita da Massa-Carrara (3,30%), Firenze (3,11%) e Pistoia (2,92%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Grosseto (2,78%), Livorno (2,69%), Siena (2,67%) e, staccata di un soffio, Lucca (2,65%). Chiudono la classifica regionale Pisa (2,52%) e Arezzo, area toscana dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,93%).

Provincia % assicurati che cambieranno classi di merito a seguito di un sinistro con colpa Arezzo 1,93% Firenze 3,11% Grosseto 2,78% Livorno 2,69% Lucca 2,65% Massa-Carrara 3,30% Pisa 2,52% Pistoia 2,92% Prato 4,15% Siena 2,67% Toscana 2,92% Italia 2,47%

La media delle migliori tariffe disponibili online a dicembre per le province della Toscana: