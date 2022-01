Follie di capodanno, fanno esplodere campana del vetro

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena. Si stringe il cerchio intorno ai vandali

CAPOLONA — Un fatto assurdo, che solo per fortuna non ha assunto conseguenze ben più gravi. Durante la notte di capodanno qualche "benpensante" ha fatto esplodere una campana che raccoglie il vetro. Il fatto accaduto a Capolona. Adesso però il cerchio si sta stringendo ed i responsabili stanno per essere individuati.

Alcune telecamere di sorveglianza, infatti, hanno ripreso tutta la scena e pertanto anche i vandali.

“È stato un gesto irresponsabile che oltre a fare danni patrimoniali publici poteva provocare gravi conseguenze alle persone e alle auto della zona - afferma l’assessore Daniele Pasqui - sono state individuate alcune persone e nei prossimi giorni la polizia municipale farà gli atti dovuti. Sarebbe meglio adesso che queste persone si presentassero spontaneamente in Comune denunciando l’accaduto per non peggiorare la loro posizione".