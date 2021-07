Cade dalla scala, 52enne a Careggi con Pegaso

Cagliari, botte al rider dai tifosi in festa per l'Italia

Stava lavorando a 2 metri da terra all'interno di un'abitazione privata, è stato attivato anche il PILS per valutare le modalità dell'infortunio

CHIUSI DELLA VERNA — Un uomo di 52 anni è caduto da una scala all'interno di un'abitazione privata di Chiusi della Verna, mentre stava lavorando ad un'altezza di soli due metri. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza infermierizzata, che hanno deciso di allertare l'elisoccorso Pegaso della Regione Toscana.

Nonostante l'altezza non particolarmente rilevante da cui è caduto, l'uomo ha riportato vari traumi, che hanno convinto i medici a disporne l'immediato trasferimento in volo al nosocomio fiorentino di Careggi in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del reparto di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), che dovranno stabilire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'infortunio.