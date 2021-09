"Bocco" incorona il vincitore toscano di Dante Rock

Domani sera a Castiglion Fibocchi la finale regionale della manifestazione pensata da Arezzo Wave che mette le parole del Sommo Poeta in musica

CASTIGLION FIBOCCHI — Domani sera, venerdì 24 settembre, la finale regionale di Dante Rock. Lo spettacolo si terrà alle 21,30 presso l'anfiteatro di Castiglion Fibocchi.

L'iniziativa, promossa dalla Regione Toscana in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, nasce da un'idea di Mauro Valenti di Arezzo Wave. Centinaia di artisti di tutta Italia si sono cimentati scrivendo pezzi musicali inserendo nel testo versi o parole utilizzate dal Sommo Poeta. Un'esperimento dall'alto valore artistico e culturale.

Domani sera Castiglion Fibocchi le tre migliori proposte toscane: Dubh Glass da Arezzo, Serena Matù da Grosseto e Golconda da Firenze, si esibiranno in concerto dalle 21,30 . Al vincitore un premio di mille euro in buoni da acquisto della Coop Firenze e la speranza di un punto di partenza per una carriera di successo. La serata condotta da Sara Nocciolini è curata dalla fondazione Arezzowave Italia è organizzata dal comune di Castiglion Fibocchi.