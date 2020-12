Covid, diminuiscono i casi ma aumentano i ricoveri

Altri 37 positivi in provincia di Arezzo. Il contagio stringe il capoluogo e la Valdichiana. Eseguiti poco più della metà dei tamponi di ieri

AREZZO — Il contagio allenta la presa sul territorio aretino. Sono 37 i casi riscontrati oggi, 17 in meno rispetto al giorno precedente. Il dato, però, è influenzato dal numero dei tamponi notevolmente più basso di ieri. La Asl, infatti, nelle ultime 24 ore ha sottoposto a test solo 787 gli aretini, contro i 1.234 di mercoledì.

Casi in tutte le vallate. Il capoluogo continua ad essere il più contagiato con 10 nuovi positivi. Tanti anche in Valdichiana, che conta altri 12 malati. In Casentino i casi odierni sono 7, di cui ben 6 a Poppi. Frazionati tra vari comuni i 5 positivi del Valdarno. Solo 3 i positivi riscontrati in Valtiberina.

Morta una persona di 75 anni al San Donato. Si tratta di un noto imprenditore orafo di Castiglion Fiorentino che è deceduto in seguito a complicazioni dovute al Covid.

Risale l'età media del contagio. E' la fascia che va dai 35 ai 49 anni la più colpita dal virus.

Sono 75 i ricoverati nei reparti Covid del San Donato ( 4 in più di ieri). Di questi 61 si trovano in "Malattie Infettive" mentre 14 in "Rianimazione".

Sale leggermente il numero dei guariti. Oggi 29 persone sono uscite definitivamente dalla malattia.

Attualmente sono 648 gli aretini ancora contagiati e di questi 441 in isolamento domiciliare. Aumentano anche i quarantenati che oggi si attestano a 1.720 unità (ieri erano 1.685).

In tutta l'Area Vasta sono 75 i nuovi positivi. Oltre ai 37 casi aretini, ci sono 24 contagiati a Siena, 13 a Grosseto e 1 extra Asl.

In aumento i casi in Toscana. Clicca qui per l'andamento regionale del contagio.

Ecco il dettaglio dei casi riscontrati in provincia di Arezzo.