Da Arezzo le mosse contro il caro bollette

Viene lanciata l'idea di creare la prima Comunità Energetica Locale per promuovere l'uso di impianti innovativi sia in ambito pubblico che privato

AREZZO — Proposte e idee contro i forti rincari delle bollette. Ad avanzarle è la Casa dell’Energia di Arezzo che, nata con l’obiettivo di studiare e concretizzare soluzioni energetiche di ultima generazione, ha strutturato un nuovo modello volto ad arginare questa recente problematica che sta interessando cittadini, aziende e associazioni.

L’idea è di prevedere un piano di interventi sugli immobili pubblici e sul comparto industriale per favorire l’utilizzo di impianti innovativi volti alla produzione e all’immagazzinamento di energia rinnovabile, procedendo alla creazione della prima Comunità Energetica Locale attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR - Piano Nazionale Ripresa Resilienza.

Questa soluzione si pone in scia alla partenza del progetto SUMA - Struttura Urbana Multifunzionale Attiva presso la Casa dell’Energia che, inserito nel bando FAR FAS 2014 finanziato con risorse POR CreO FESR Toscana 2014-2020, unisce le competenze di aziende e università di tutta la regione per favorire un’ottimizzazione della gestione, dell’accumulo e della distribuzione di energia elettrica attraverso l’integrazione tra fonti tradizionali e fonti rinnovabili.

"La soluzione al rincaro delle bollette e alla conseguente grave crisi - spiega Fabio Mori, fondatore e direttore della Casa dell’Energia, - non può essere trovata in autonomia da imprese private o cittadini. La proposta per salvare il tessuto produttivo aretino e, di conseguenza, posti di lavoro ed indotto è di creare un Tavolo di Lavoro Permanente sulla Transizione Energetica, che coinvolga aziende, comuni e stakeholders del mercato energetico".

La Casa dell’Energia, nel frattempo, ha già iniziato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di diversi stakeholder fondamentali per la transizione energetica, tra cui Enapter per gli elettrolizzatori modulari e il Gruppo Impianti Solari e Simplifhy per gli installatori. "Attendiamo l’ufficialità della Giunta Comunale per la creazione del Tavolo di Lavoro con noi e le imprese - conclude Mori, - e ringraziamo l’assessore Marco Sacchetti per il lavoro svolto. Il 18 febbraio sarà la Giornata Mondiale del Risparmio Energetico, dunque ci piacerebbe che questa data segnasse anche l’inizio dello stesso Tavolo di Lavoro per creare un consorzio per iniziare ad affrontare le diverse opportunità in termini di transizione energetica, a partire dal prossimo 30 marzo quando si aprirà una call europea per proposte di progetti innovativi su piccola scala sostenuti dall’Innovation Fund".