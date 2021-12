E' nata ad Arezzo l'influencer che spiega l'Islam

Lombardia, Fontana: «Lombardia in zona gialla? Speriamo di non cambiare colore»

Su TikTok ha raggiunto 560mila follower con i video dedicati alla sua religione. Si chiama Tasnim Ali ed ha 22 anni. Adesso vive a Roma

AREZZO — Il suo nome è Tasnim Ali. Ha 22 anni ed è nata proprio ad Arezzo, da famiglia di origine egiziana, ma adesso vive a Roma. La sua storia è stata raccontata da "La Repubblica", anche attraverso un post su Instagram che ripubblichiamo.

Questa giovane ragazza, venuta alla luce nella nostra città, in poco tempo è diventata molto famosa. Motivo? Ha 560mila follower su TikTok e la particolarità sta nel fatto che per i suoi video ha scelto una tematica estremamente impegnativa. Ha infatti deciso di parlare dell'Islam, che è la sua religione.

Come riporta il noto quotidiano nell'articolo del collega Emanuele Capone che ha intervistato Tasnim: "ho postato le mie prime clip fra marzo e aprile 2020, durante il primo lockdown. Erano ironiche, mostravo la mia vita e quella delle mie sorelle. Poi ne ho pubblicata una scherzosa sulle differenze fra indossare il velo e non indossare il velo in una giornata di forte vento. E sono iniziate le domande".

Il profilo di questa 22enne, con origini nel Paese del Nilo, ma nata in terra toscana, si è sviluppato ed è cresciuto in funzione della curiosità della gente. "Ho scelto di affrontare questi argomenti non perché pensassi che avrebbero funzionato, ma perché sentivo che c'era molto interesse e che potevo rispondere e spiegare" ha detto ancora la giovane a La Repubblica.

Una bella storia di condivisione, integrazione, rispetto per le proprie origini e il proprio credo che parte da Arezzo e trova il successo su uno dei social più apprezzati in particolar modo dai giovani e giovanissimi.