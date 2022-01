L'Arezzo Calcio Femminile a valanga sul Caprera

Le citte amaranto hanno vinto la prima partita in casa del 2022 per 5 a zero. Reti di Orlandi, Zelli, Vicchiarello e doppietta di Razzolini

AREZZO — Ennesimo successo per le ragazze amaranto guidate da mister Emiliano Testini, che hanno affrontato ieri pomeriggio il Caprera, fanalino di coda della classifica del girone A di Serie C con 13 sconfitte su 13 partite giocate.

L'Arezzo sblocca subito la partita su calcio di rigore. Al 7° minuto, Mastel entra in area dalla sinistra e viene platealmente atterrata, l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri va Orlandi che con freddezza insacca l'1-0. Il dominio sul campo è evidente e al 22° arriva il raddoppio: Schema corto su angolo dalla sinistra, palla che arriva a Zelli che si accentra e lascia partire un gran tiro sotto l'angolo alto, fa 2-0.

Nella fase centrale del primo tempo le amaranto continuano la pressione e colgono due pali con Razzolini e Vicchiarello, ma sono le ospiti a trovare inaspettatamente la rete. L'arbitro concede il rigore al Caprera per un lieve tocco di Gnisci su un'avversaria: dal dischetto va Manza che spiazza Aliquò. In chiusura di prima frazione arriva anche il 3-1, stavolta firmato Razzolini, che al 44° approfitta di un filtrante verticale per anticipare Rossetti in uscita con un delicato tocco di punta.

La ripresa inizia a ritmi più bassi, ma è sempre l'Arezzo a spingere verso la porta avversaria a caccia del gol. Al 61°, l'ennesima incursione di Zelli viene fermata fallosamente appena varcata la linea bianca dell'area di rigore e il signor Frizza indica di nuovo il dischetto. Stavolta del penalty si incarica Razzolini, che con un perfetto diagonale alla sinistra del portiere fa 4-1. La rete del definitivo 5-1 arriva al 70°, quando Vicchiarello entra in area dalla destra, salta un difensore e scavalca Rossetti con un morbido pallonetto che va a spegnersi sul secondo palo. L'ultimo episodi della gara è l'espulsione dell'appena entrata Popescu all'81°, che lascia il Caprera in 10 per una entrataccia su Mastel.



Il tabellino della partita

AREZZO

Aliquò, Orlandi, Razzolini, Verdi, Gnisci, Zelli, Mastel, Pasquali, Vicchiarello, Ferretti, Lorieri

A disposizione: Sieika, Zijlma, Carrozzo, Sabia, Cirri, Fratini, Lulli

Allenatore: sig. Emiliano Testini



CAPRERA

Rossetti, Escuer, Elson, Gaglio, Manza, Barbasso, Fabregat, Diaz Lopez, Trofimov, Goalales, Caccamo

A disposizione: Popescu, Spinelli, Voinza

Allenatore: sig. Massimiliano Fascia



Arbitro: sig. Gian Luca Frizza (Perugia)

1° assistente: sig. Ardi Veli (Pisa)

2° Assistente: sig. Riccardo Cheli (Pisa)

Recupero: 1'+1'

Marcatori: 8° Orlandi (A) rig., 22° Zelli (A), 27° Manza (C) rig, 44° Razzolini (A), 62° Razzolini (A) rig., 70° Vicchiarello (A)