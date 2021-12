L'appello del no vax che era finito in terapia intensiva: «Qui è un inferno, si muore davvero, non è uno scherzo» L'appello del no vax che era finito in terapia intensiva: «Qui è un inferno, si muore davvero, non è uno scherzo»

Alta velocità, "Arezzo merita più fermate"

Marco Casucci presenta una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Giunta ad intercedere con Trenitalia e Italo per un maggior numero di treni

AREZZO — Potenziare la stazione di Arezzo. Più fermate dell'alta velocità. Questo è quanto sostiene il vicepresidente regionale Marco Casucci che presenta una mozione, poi approvata col contributo pure della Maggioranza, affinché la Giunta si impegni a trovare soluzioni con Trenitalia e NTV(ovvero Italo) che permettano la fermata di un maggior numero di treni ad Alta Velocità alla stazione di Arezzo. “Questo auspicabile incremento - precisa l’esponente leghista - servirebbe ad incrementare, ad esempio, il turismo locale, agevolando, altresì, gli spostamenti verso Milano e Roma. Arezzo è una località importante della Toscana e come tale, merita, quindi, di avere un adeguato servizio ferroviario pure per quel che concerne l’alta velocità. Ci auguriamo, dunque - conclude Marco Casucci - che il mio atto possa essere da stimolo per raggiungere l’obiettivo di avere più collegamenti veloci con il Nord ed il Sud dell’Italia.”