Ecco le associazioni che faranno i tamponi

Pubblicato il primo elenco delle strutture per i test. Nei prossimi giorni è possibile l'inserimento di altri centri

SIENA — Ufficializzata la lista dei gruppi di volontari che si occuperanno dei test anti Covid. La rete degli ambulatori delle Misericordie ha iniziato oggi ad effettuare i tamponi, mentre Anpas pubbliche assistenze toscana e Croce Rossa Italiana inizieranno martedì 25 gennaio.

Per associazioni e soggetti del terzo settore sarà, comunque, possibile aderire anche successivamente. L’elenco resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Si inizia con i tamponi antigenici rapidi effettuati, previa prenotazione sul portale regionale e con regolare prescrizione medica, mentre per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado è possibile anche mediante accesso diretto per chi è in possesso di voucher rilasciato dalla Asl.

L'elenco dei luoghi, dei giorni e degli orari in Provincia: Misericordia di Chianciano Terme, orario 9/12, mercoledì, venerdì e sabato; Misericordia di Rapolano Terme, orario 8/12 e dalle 14 alle 18, il martedì ed il venerdì; Misericordia di Sarteano, orario dalle 15 alle 18 il mercoledì e dalle 9 alle 12 il sabato_ Anpas Torrita di Siena, orario 14/ 18 il sabato; Anpas Chiusi, orario 9/ 13, Il martedì il giovedì e il venerdì.

A Siena sarà l'Anpas ad occuparsene, orario 13./17, il giovedì ed il sabato, nella zona Valdelsa e Montagnola sarà Anpas Montagnola Senese a San Rocco a Pilli, orario 15/ 19 il martedì e il giovedì.

In Provincia di Arezzo queste le associazioni partecipanti: Misericordia di Arezzo, da lunedì a venerdì, 09-13 e 15-19 e sabato 09 -13;

Misericordia di Cortona, orario 14.30/17.30, dal lunedì al sabato;

Misericordia di Monte San Savino, orario 14.30/17.30, dal lunedì alla domenica;

Misericordia di Castiglion Fiorentino, orario 10/12, Il venerdì ed il sabato;

Anpas Rigutino di Arezzo, orario 8/13, dal lunedì al sabato; Anpas La Fenice Castiglion Fibocchi, orario 9./19, il sabato e la domenica;

Croce Rossa Monte San Savino , orario15/18, il lunedì ed il mercoledì;

Croce Rossa Arezzo, orario 15/ 16, il martedì ed il giovedì.

Si allarga la possibilità di effettuare tamponi, necessari in questa fase per poter determinare l'infezione e per poter uscire dalla quarantena per tornare a vivere normalmente.