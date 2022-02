Sta per salire sul treno e gli arriva una coltellata

«Al confine con la terra di nessuno», l'esercito ucraino ha evacuato i civili per paura delle bombe di Donetsk

E' successo in stazione. La vittima è un uomo che è stato avvicinato da una donna già nota alle forze dell'ordine, forse per una richiesta di soldi

AREZZO — Un operaio agricolo straniero è stato accoltellato ad una mano stamattina alle 7 lungo un binario della stazione ferroviaria, mentre stava per salire su un treno. A sferrare il fendente è stata donna, già nota alle forze dell'ordine, che avrebbe avvicinato la vittima forse per chiederle denaro e poi, di fronte ad un rifiuto, prima ha alzato la voce e poi ha tirato fuori il coltello e ha colpito.

L'uomo, ferito, è quindi corso fino alla biglietteria per chiedere aiuto. Nel frattempo è arrivata la polizia ferroviaria che, pochi minuti ,dopo ha fermato la donna e l'ha portata in questura dove è scatta la denuncia per lesioni.

Le indagini proseguono per chiarire che cosa abbia innescato la discussione fra i due culminata con la coltellata.