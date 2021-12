Un reportage sull'inclusione scolastica ad Arezzo

Boris Johnson, l'appello agli inglesi: «Fare il vaccino è un regalo per le vostre famiglie e per il Paese»

AREZZO — “Tutti A Scuola: riflessioni sull'inclusione scolastica nella provincia di Arezzo” è un reportage finale che si inserisce nell’omonimo progetto finanziato dall’Otto per Mille 2020 della Tavola Valdese pubblicato da ACB Social Inclusion.

Il volume è il frutto di circa 10 anni di collaborazione con gli istituti scolastici della provincia di Arezzo e contiene una serie di riflessioni maturate dagli operatori di ACB Social Inclusion e dalle persone incontrate in questo lungo percorso: sono pensieri e valutazioni, nate sul campo, che nel tempo sono diventati dei veri e propri strumenti di lavoro che accompagnano i professionisti dell’Associazione in ogni progettazione e in ogni attività che realizza. La pubblicazione è disponibile gratuitamente in formato pdf sul sito www.acbsocialinclusion.com e verrà inviata, in cartaceo, agli istituti comprensivi del nostro territorio.

Il progetto “Tutti a Scuola” nasce dall’esigenza di affrontare le sfide in tema di inclusione all’interno della scuola: nell’ottica di preservare la valorizzazione della diversità, dell’unicità e del bilinguismo, in questi anni abbiamo cercato di dare il nostro contributo per rispondere alle difficoltà sulla gestione delle distanze linguistiche e culturali, attraverso percorsi di potenziamento linguistico e dopo-scuola, attività di sensibilizzazione nelle classi multietniche, mediazione linguistico-culturale.

"Un sentito ringraziamento - da parte dell'associazione - va ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche che nel corso degli anni hanno creduto nel nostro lavoro e che hanno contribuito alla realizzazione della pubblicazione: l’Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, l’Istituto Comprensivo IV novembre di Arezzo, l’Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo e l’Istituto Comprensivo Garibaldi di Capolona e Subbiano. Siamo grati anche a tutti gli insegnanti incontrati, alle famiglie delle alunne e degli alunni che abbiamo sostenuto, così come tutti coloro che hanno collaborato con ACB Social Inclusion per portare avanti i numerosi progetti implementati in questi anni e che hanno contribuito a far diventare l’Associazione un punto di riferimento per la provincia nell’ambito dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri".