Valdarnese salvato dal cancro, 11 ore d’intervento

Alessio di San Giovanni era stato giudicato inoperabile, poi la decisione di rivolgersi all’istituto veneto Iov dove gli è stato rimosso il carcinoma

VALDARNO — Un delicato intervento chirurgico durato 11 ore ha salvato Alessio, cinquantenne di San Giovanni Valdarno, colpito da una grave forma di tumore.

Dopo lo sconforto per aver scoperto di essere stato di nuovo colpito dal male, dopo lo scoraggiamento per essersi sentito dire in più occasioni e da più medici che quel cancro – che si era sviluppato sotto il diaframma implicando il rene sinistro, la milza, aorta e vena cava - era inoperabile, il paziente ha scelto di rivolgersi allo Iov, l’Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. È qui che nei giorni scorsi è stata portata a termine con successo l’operazione, come ha reso noto oggi il Tg regionale Veneto dando la notizia sul suo sito internet.

Il dottor Pierluigi Pilati, direttore dell’Unita operativa complessa di Chirurgia delle Vie digestive e del Dipartimento di Chirurgia Oncologica dello Iov - insieme alla sua équipe formata dal collaboratore dr. Mario Gruppo, il dottore Sandro Irsara chirurgo vascolare e due giovani chirurghi che stanno svolgendo il periodo di formazione – ha rimosso tutta la massa tumorale, un carcinoma surrenalico, durante le undici ore di intervento.

Alessio sta bene ed è già rientrato nella sua casa di San Giovanni: ancora una volta ringrazia tutta lo staff medico dello Iov dove è stato seguito con professionalità e attenzione, da un “ambiente multidisciplinare” che ha affrontato con un approccio complessivo il suo problema oncologico.