Beccati con l'auto strapiena di attrezzi rubati

Denunciati per ricettazione un uomo di 45 anni e uno di 30. Gli utensili trafugati la notte prima a un imprenditore. Valore di alcune migliaia di euro

SANSEPOLCRO — Tutto è iniziato quando i carabinieri hanno notato un'auto fare manovre sospette. Non solo. Il conducente nel momento in cui ha visto la pattuglia ha addirittura tentato di seminarla. Così i militari hanno accelerato fermando il veicolo.

A bordo un 45enne e un 30enne originari del sud Italia e noti alle forze dell'ordine. Dentro alla macchina, dopo un'accurata perquisizione, sono stati trovati molti attrezzi da lavoro, anche di valore ingente: trapani, smerigliatrici, martelli pneumatici, avvitatori, frese, set di punte, dischi da taglio. Utensili professionali per un valore di mercato di alcune migliaia di euro. Ma i due non ne hanno saputo spiegare il possesso.

Così, i carabinieri con gli elementi a disposizione hanno rapidamente rintracciato il proprietario. Un imprenditore di Perugia che ha confermato di essere stato vittima di un furto, proprio di questi attrezzi, la scorsa notte.

La merce è stata così sequestrata in attesa di essere restituita. Mentre il 30enne e il 45enne sono stati denunciati, a piede libero, per ricettazione e riceveranno il foglio di via obbligatorio dal territorio biturgense. "Non è stato accertato che siano gli autori del furto, potrebbero infatti aver ricevuto gli utensili da altri" chiariscono dall'Arma.