Colpita da malore e sola in casa, vicina la salva

Protagonista un'anziana che era "sparita" da un paio di giorni. La dirimpettaia ha chiamato i carabinieri

SANSEPOLCRO — E' stata la vicina di casa ad allertare i carabinieri dato che non vedeva la sua anziana dirimpettaia da due giorni. Una chiamata provvidenziale con la quale ha salvato la vita alla donna.

Protagonista della vicenda una 80enne che non solo non era stata più vista, ma non rispondeva né al telefono, né al campanello. La vicina, che normalmente faceva commissioni e anche le pulizie all'anziana, ha deciso di chiamare i soccorsi.

I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, sono entrati da una finestra ed hanno trovato l'80enne in gravi condizioni. Probabilmente era stata colpita da un'ischemia cerebrale, che non le aveva permesso di chiedere aiuto.

La donna è stata trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo e stamattina è tornata a Sansepolcro, ricoverata al nosocomio della Valtiberina. Il quadro clinico resta da valutare con esattezza, ma le sue condizioni di salute sarebbero comunque in miglioramento.