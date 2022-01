Beccato dai Carabinieri con armi e droga

Fine settimana di controlli serrati da parte dei Militari dell'Arma. Denunciati anche 3 giovani in possesso di svariate dosi di marijuana

SANSEPOLCRO — Controlli a tappeto a Sansepolcro. Cinque pattuglie dei Carabinieri con la collaborazione di una pattuglia dei vigili urbani hanno passato al setaccio alcune zone "calde" del Borgo con particolare riferimento a Porta del Ponte, la Strada Statale 258 Marecchiese, le località Dogana e Le Forche, allargandosi poi anche a San Leo e a Gricignano.

Nella circostanza i Carabinieri hanno segnalato:

‒ Una persona in stato di libertà alla magistratura aretina per guida in stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante l’impiego dell’etilometro;

‒ Una persona alla Prefettura per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, poiché non solo è stata trovata in possesso di hashish e cocaina, ma dagli accertamenti tecnici, emergeva che ne avevano fatto uso, mettendosi poi alla guida così causando un pericolo per la circolazione stradale.

Inoltre, avuta notizia di alcune minacce ai danni di una donna, i Carabinieri, a scopo preventivo, hanno sequestrato ad un quarantenne 5 fucili da caccia, 1 pistola e circa 130 munizioni. Nel corso della successiva perquisizione l’uomo è stato trovato anche in possesso di cocaina, per cui è stato segnalato alla Prefettura per detenzione ai fini personali di stupefacente.

Infine sono stati denunciati 3 giovani per detenzione di stupefacenti ai fini personali e porto d’armi atti ad offendere. I giovani, alla vista dei Carabinieri, assumevano atteggiamenti sospetti. Sottoposti a controllo e a successiva perquisizione, gli sono state sequestrate diverse dosi di marijuana già pronte per essere spacciate, un trituratore per marijuana, 2 bilancini di precisione perfettamente funzionanti e un coltello a serramanico.