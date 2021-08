Ad Arezzo ancora un "No Paura Day"

La ragazza afghana diventata simbolo del suo Paese: «Noi donne siamo un bottino di guerra. Parlo per chi non ha voce»

Giovedì 19 agosto in Piazza Grande incontro con il fisico nucleare Guido Paoli

AREZZO — Giovedì 19 agosto, alle 21, nell'ambito della campagna "No Paura Day", è in programma l'incontro col fisico nucleare Guido Paoli in Piazza Grande ad Arezzo.

"La storia di quest’ultimo anno e mezzo dovrebbe essere osservata con mente aperta, fuori da paure e integralismi, cercando nel dialogo di costruire ponti che uniscano, anziché incentivare le divisioni. - insistono i promotori. - La fisica applicata ai sistemi viventi cerca di spiegare come le nostre cellule siano cooperative, come il sistema immunitario possa riconoscere i patogeni, come le molecole possano riconoscersi e non andare a caso".

Quindi terminano "occuparsi di scienza significa fare domande alla Natura, cercando di capirne le risposte, non pensare di avere le risposte a domande mai fatte.

Spesso significa guardare da prospettive diverse, con umiltà, senza avere la pretesa di possedere la verità, portando avanti le proprie ricerche con coerenza, passione e amore".