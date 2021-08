Ad Arezzo in calo il costo delle polizze auto

Secondo l'Osservatorio Rc Auto di Facile.it la diminuzione tra lo scorso mese e il luglio del 2020 corrisponde a meno 10,13%. Nel dettaglio il quadro toscano

AREZZO — Nonostante il lieve aumento dei premi Rc Auto rilevato a luglio in Toscana, oggi le tariffe sono ancora nettamente inferiori rispetto ad un anno fa tanto che, secondo l’Osservatorio Rc Auto di Facile.it, lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Arezzo occorrevano, in media, 411,81 euro, vale a dire il 10,13% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

Il calo annuale dei prezzi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Toscana, con una diminuzione a doppia cifra in quasi ogni area: diminuzione record per la provincia di Siena (-18,98%), seguita da quelle di Pistoia (-18,27%) e Massa-Carrara, (-18,01%). Calo in linea con la media regionale per le province di Firenze (-16,93%) e Prato (-15,81%,); seguono nella classifica le province di Livorno (-14,35%), Pisa (-13,49%), Lucca (-12,48%) ed Arezzo (-10,13%). Chiude la graduatoria toscana Grosseto, area dove il premio medio è diminuito “solo” dell’8,66%. In valori assoluti, a luglio 2021, Prato si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 668,86 euro), Siena la più economica (356,84 euro).

Ecco la tabella riassuntiva delle variazioni regionali e provinciali