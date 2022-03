Ad Arezzo tutti pazzi per dischi e fumetti

A Irpin, dove le bombe hanno ucciso la mamma con i suoi bambini: per strada restano i loro bagagli

AREZZO — Il conto alla rovescia può cominciare. Torna la storica fiera del disco e del fumetto ad Arezzo, organizzata da oltre 20 anni da Kolosseo di Bologna e portata avanti dall'associazione Fumetti e dintorni di Firenze, con area vintage e street food .

Appuntamento il 19 e 20 marzo ad Arezzo Fiere e Congressi dove si potranno acquistare, vendere o fare valutare da esperti, dischi o fumetti. Vastissima la scelta da operatori provenienti da tutta Italia.

In programma anche due importanti appuntamenti: con lo storico disegnatore della casa editrice Bonelli, Fabio Civitelli, che incontrerà il pubblico domenica alle 16 insieme ad altri autori aretini come Rossano Rossi Tex, Fabio Valdambrini. Sabato dalle 14 alle 18,30, invece, ci sarà Riccardo Nunziati (Diabolik) che per l'occasione porterà un numero limitato di stampe dedicate alla città del Petrarca.