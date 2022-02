Da Arezzo un unico appello per l'Ucraina: pace

Il fine settimana interamente dedicato a iniziative, testimonianze, appelli, manifestazioni contro la guerra

AREZZO E PROVINCIA — Il cuore di Arezzo è grande e l'abbraccio alla comunità ucraina, che vive qui o che è vittima della guerra nel paese d'origine, nel fine settimana è stato totale.

Sabato mattina il presidio davanti alla Prefettura, quindi ieri la manifestazione in piazza San Jacopo e la veglia di preghiera in Duomo. Tutti uniti sotto ai colori ucraine, con bandiere, cartelli.

Iniziative politicamente trasversali, che hanno coinvolto cittadini, adulti, ragazzi. bambini, istituzioni. Tutte con l'unico obiettivo di dire "no alla guerra", come avvenuto d'altra parte in tutta Europa.

Toccante il commento dell'artista Lilia Chapkis, madre dell'attrice Anna Safroncik, che nei giorni scorsi abbiamo intervistato e ieri è intervenuta, con parole cariche di dolore, alla manifestazione in San Jacopo. Numerosi gli ucraini che hanno partecipato agli eventi in città. Con il pensiero ai loro cari, ai loro amici e la disperazione negli occhi.

Tanta gente anche in Cattedrale. Il vescovo Fontana ha voluto raccogliere la comunità, in un momento difficile che sta sconvolgendo il mondo intero e fa stare anche Arezzo con il cuore e la mente fissi in Ucraina, in una veglia di preghiera. Presente anche Rondine, la Cittadella della Pace. Ed i frati camaldolesi, oltre al Coro Vox Cordis. A breve partirà una raccolta fondi della Caritas.

Infine, al Santuario della Verna la reliquia di Papa Giovanni Paolo II è stata portata, ieri, in processione per chiedere la pace.