Alessio Saracini è il nuovo speaker del Cavallino

AREZZO — La Società Sportiva Arezzo presenta ‘l’ultimo acquisto’ in ordine di tempo della sua squadra.

Alessio Saracini a partire da oggi è il nuovo speaker del Cavallino. Tifoso amaranto, Alessio è tra i vocalist più apprezzati e conosciuti della Toscana. A lui il compito di creare quell’atmosfera giusta, usando musica e parole, per scaldare gli spalti del Comunale e spingere gli amaranto in campo nella nuova stagione ormai alle porte. Ad Alessio un caloroso benvenuto in squadra e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura.

La Società Sportiva Arezzo nell’occasione intende ringraziare David Steccato per la passione e la professionalità con cui ha incitato pubblico e squadra nelle ultime sei stagioni.