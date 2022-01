Ancora scorribande dei ladri nelle abitazioni

Scuola, Bianchi: «Vaccino obbligatorio per la tutela di tutti»

Questa volta sono stati colpiti una serie di garage, nella stessa strada, a Viciomaggio. Nelle scorse settimane prese di mira Agazzi e San Leo

AREZZO — Ancora ladri in azione nelle periferie del capoluogo. Nelle ultime ore c'è stata una vera e propria scorribanda a Viciomaggio, in via Pertini, dove sono stati svaligiati diversi garage.

La segnalazione è stata fatta anche sulla Pagina Facebook sei di Arezzo Se. Oltre che dalla giovane Saida Casini, sempre sul suo profilo social, dal quale ha segnalato di essere stata derubata della bicicletta. E' stata portata via la sua ma anche quella del padre.

Nelle scorse settimane sono state messe a segno altre razzie, sia nelle auto che nelle abitazioni, ad Agazzi e nella zona di San Leo e Pratantico.