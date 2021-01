​Andrea Sbraga veste l'amaranto

Il forte difensore centrale arriva dal Novara, vanta oltre 200 presenze in serie C e potrà dare il suo contributo per la caccia alla salvezza

AREZZO — Andrea Sbraga è un nuovo giocatore dell'Arezzo. Già arrivato in città, si è messo a disposizione di mister Camplone e della società fino dall'allenamento di questo pomeriggio, ai campini dell'antistadio. E' il quarto movimento in entrata di questa prima fase del calciomercato e va a puntellare il reparto difensivo, che tanto ha subito nella prima metà della stagione.

Sbraga è nato a Roma nel 1992. Difensore centrale, alto 1,92, ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Lazio, per poi esordire tra i professionisti con il Pisa. Da li Salernitana, Carrarese, Padova, Siena e Novara, dove si trovava dal 2018. In carriera ha collezionato in tutto 212 presenze, tutte in serie C. In questa stagione ha già disputato 10 gare, sempre da titolare.

Il suo arrivo conferma la tendenza della società ad acquistare tutti giocatori d'esperienza e che siano già pronti per giocare. Una rinuncia al minutaggio che appare ormai palese, visto che la priorità è senza ombra di dubbio quella di salvare la categoria. Importante anche la celerità degli acquisti già effettuati, che permetterà a Camplone di utilizzare i nuovi giocatori fino da subito. Il campionato riprende infatti già domenica pomeriggio, quando l'Arezzo scenderà nuovamente in campo a Ravenna, nell'ennesimo scontro diretto.

In difesa e a centrocampo il calciomercato ha già regalato quattro acquisti: Sbraga e Karkalis nel reparto arretrato, Serrotti e Altobelli in mezzo al campo. Manca adesso l'intervento più atteso per tanti motivi, annunciato da Muzzi prima ancora che venisse presentato ufficialmente il nuovo DS De Vito. La società deve per forza intervenire anche in attacco, e il nuovo responsabile dell'area tecnica ha dichiarato ieri che i movimenti in entrata per il reparto offensivo saranno almeno due. Resta però il compito più difficile: sfoltire una rosa che conta al momento 40 giocatori. Con le lista bloccata a 24 ci sono almeno una quindicina di esuberi da piazzare, non proprio un compito facile per Muzzi e De Vito.