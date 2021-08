Variante Delta, in 3 giorni 101 casi nell'Aretino

In tutta l'Area Vasta sono 128 i soggetti contagiati da questa mutazione del virus. In fase di sequenziamento altri 21 tamponi positivi

AREZZO — In provincia di Arezzo imperversa la variante "Delta". Dal 10 al 12 agosto, sono 101 le persone residenti nel territorio contagiate da questa mutazione del virus. Numeri altissimi se pensiamo che lunedì scorso erano stati individuati altri 58 casi.

Si spiega così anche il forte incremento di contagiati che si è verificato da inizio settimana in provincia di Arezzo. Da lunedì scorso ben 159 gli aretini sono risultati positivi al Coronavirus, con il picco registrato nella giornata di ieri con 70 nuovi malati.

Il dato aretino è il più alto di tutta l'Area Vasta. Nella Asl Toscana sud-est, infatti, sono stati riscontrati complessivamente 128 casi di "Delta" negli ultimi 3 giorni. Nel dettaglio vediamo che se nell'Aretino sono 101 le persone infettate da questa mutazione, nel Senese i casi sono 23, nel Grossetano 3 e 1 extra Asl.

L'Azienda Sanitaria, inoltre, comunica che in tutta l'Area Vasta risultano ancora 21 tamponi positivi in fase di sequenziamento per stabilire il tipo specifico di variante all'origine del contagio. Pertanto il numero dei soggetti positivi a questa mutazione del virus è destinato ad essere incrementato.

Come detto in altri articoli la variante "Delta" non è più pericolosa ma rispetto alla malattia tradizionale ha un potere infettante notevolmente maggiore.