Aumentano gli aretini contagiati nelle scuole

Il virus dilaga soprattutto tra gli studenti. Sono ben 42 le classi in quarantena. Incremento di casi anche nel resto dell'Area Vasta

AREZZO — Torna a salire il dato relativo ai contagiati nelle scuole dell'Aretino. Sono 60 i positivi contro i 39 della settimana scorsa. L'incremento maggiore è stato riscontrato tra gli studenti che passano dai 32 di 7 giorni fa agli attuali 53. Sono 7 gli insegnanti contagiati e nessun caso è stato accertato tra il personale non docente.

La Asl Tse comunica che sono ben 42 le classi poste in quarantena nell'Aretino mentre quelle in sorveglianza testing, ovvero dove viene svolto il tampone immediato a tempo zero dal verificarsi di un caso, sono 14 alle Superiori, 19 alle Medie e 9 alle Elementari.

In tutta l'Area Vasta i contagiati negli Istituti scolastici sono 344 (la settimana scorsa erano 242). A Siena ancora il maggior numero di casi, ben168, mentre a Grosseto 112. Sono ancora 4 (3 studenti e 1 insegnanti) quelli provenienti da altre Asl.

Nel dettaglio vediamo che l'intera Asl Toscana sud ha ha attualmente in carico 340 studenti e di questi 25 hanno un'età compresa tra 0-5 anni; 136 tra 6-10 anni; 130 tra 11-15 anni; 46 tra 16-18 anni; 7 oltre 19 anni.

Gli insegnati contagiati tra Arezzo-Siena-Grosseto sono 59, mentre un solo caso è stato riscontrato tra i non docenti.