Auto svaligiata nel parcheggio del negozio

Vittima del furto un dipendente comunale che racconta l'episodio sui social. Portate via due borse da lavoro, dentro anche un tablet

AREZZO — Furto, ieri pomeriggio, nel parcheggio dell'Obi, il grande negozio del "fai da te" alle porte della città. A segnalare l'episodio Luca, ossia la vittima di quanto accaduto, dalla pagina Facebook "Sei di Arezzo se ....". I social sono ormai una cassa di risonanza pure di questi episodi.

Come racconta direttamente il malcapitato dopo avergli forzato la serratura dell'auto mani ignote hanno portato via due borse da lavoro. Dentro ad una c'erano un'agenda, una borraccia, una cartellina con fogli bianchi e un astuccio. Nell'altra un tablet da lavoro del Comune di Arezzo, bloccato con un codice e quindi inutilizzabile oltre ad un tesserino di riconoscimento.

La vittima del furto intanto si è mossa per fare denuncia e spiega anche che l'area non era inquadrata dalle telecamere della videosorveglianza, per poi concludere facendo un appello "se qualcuno avesse visto qualcosa o rinvenisse oggetti simili, può contattarmi".