Beni culturali, come proteggerli e conservarli

Ultimo appuntamento con la rubrica digitale "Gocce di Medioevo" a cura dell'artista Silvia Salvadori

AREZZO — Prevenzione e conservazione dei beni culturali: questo è il tema del quarto e ultimo appuntamento della rassegna digitale “Gocce di Medioevo”.

La rubrica, tenuta dall’artista Silvia Salvadori, si è sviluppata attraverso approfondimenti mensili sulla pagina facebook “Bottega d’Arte Toscana” dedicati a temi e curiosità sulle antiche tecniche dell’arte medievale in terra d’Arezzo, andando a proporre un percorso tra i saperi e le tradizioni dei secoli scorsi.

Il focus conclusivo è previsto per le 10,30 di mercoledì 4 agosto e condividerà sul social un focus sulla protezione dei beni culturali e sulle tecniche per la riproduzione per prevenire problematiche causate da tempo, agenti atmosferici ed episodi vandalici.