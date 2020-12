Buon Natale a tutti gli aretini

Gli auguri della redazione per un giorno di serenità in un anno difficile

AREZZO — Auguri di buon Natale. Mai come quest'anno la frase riveste tanta importanza. Il Natale è il giorno della riflessione, della festa, della condivisione. E quest'anno il significato di speranza, di rinascita del 25 dicembre si fa sentire ancora più forte. Sì perché le vicissitudini della pandemia hanno minato certezze consolidate e hanno cambiato la vita di molte, fin troppe persone.

L'auspicio è che tutti questi sacrifici, queste paure, questo dolore ci rendano più forti. E' inutile dire quanto le vittime del virus non smetteranno mai di farci piangere il cuore, come l'economia in ginocchio tolga il sonno e la preoccupazione per il domani talvolta paralizzi.

Ma gli aretini sono gente volitiva, gente abituata alla fatica, all'impegno. Gente che sa ingegnarsi, che a testa bassa, ma senza mai piegarla e mantenendo la barra dritta, non molla.

Oggi vogliamo, quindi, fare i nostri auguri, per un domani non migliore, ma diverso dal presente. Un domani nel quale si ricomprenda quanto i legami di una comunità siano importanti, quanto sia straordinario stare insieme, muoversi nella stessa direzione per il bene comune. Quanto sia bello tendere la mano a chi ha più bisogno. E tutti in quest'anno abbiamo capito, direttamente sulla nostra pelle, che cosa significa aver bisogno del prossimo.

Quindi, con i nostri auguri iniziamo rivolgendoli in primis ai medici, agli infermieri, al personale sanitario nella sua interezza. Ma anche ai volontari, che con dedizione e abnegazione dedicano il loro tempo agli altri.

Così come ai nostri ragazzi. Al banco con le mascherine, senza sport, svaghi. Basta puntargli solamente il dito contro. Che avremmo fatto noi, alla loro età, privati delle uscite con gli amici? Dei nostri spazi? Avremmo sicuramente cercato di sgattaiolare fuori ad ogni occasione.

Ed ancora auguri a chi giorno e notte ci ha consentito di fare la spesa, di avere strade pulite, farmaci a disposizione.

Ed auguri a chi ha dovuto abbassare le saracinesche. Lottare con conti e bilanci che non tornano.

Auguri a chi ha pensato di mollare tutto e non l'ha fatto.

Auguri ai sacerdoti che non hanno mai lasciato sole le comunità.

Auguri a tutti coloro che prima di pensare a sé stessi hanno pensato e pensano agli altri. Abbiamo visto che sono tanti, molti di più di quanti si creda.

E per concludere auguri anche a chi contesta tutto, a chi non è mai contento, a chi non è mai soddisfatto. In fondo anche questo può essere costruttivo.

Di crescere e migliorarsi non si finisce mai, per questo terminiamo con gli ultimi auguri di Buon Natale che vanno, specialmente, ai nostri lettori, che a noi stanno permettendo di crescere, ogni giorno di più, attraverso la loro stima e fiducia.

La redazione di QUInews