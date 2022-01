Cambio alla guida della Cgil aretina

Mugnai, in scadenza del secondo mandato, chiude l'esperienza al vertice dell'organizzazione sindacale. Il 13 gennaio il nome del nuovo segretario

AREZZO — Alessandro Mugnai lascia la guida della Cgil aretina. Così come prevedono i regolamenti, infatti, è in scadenza del secondo mandato e non può più essere rieletto.

Il 13 gennaio, quindi, si riunirà l'assemblea provinciale che provvederà ad eleggere il suo successore alla guida dell'organizzazione sindacale aretina.

La riunione si terrà, a partire dalla 10 di giovedì, preso l'Hotel Minerva. In considerazione delle norme di prevenzione, e' stata infatti anche organizzata una doppia piattaforma on line che consentirà sia di seguire l'andamento della discussione che, per i componenti l'Assemblea, di votare.

Quindi la Segretaria regionale Dalila Angelini, a nome del Centro regolatore, proporrà agli 89 componenti l'Assemblea, il nome del candidato a Segretario Provinciale. Dopo il suo intervento con l'illustrazione del programma di mandato, ci sarà il voto.

Mugnai è stato eletto Segretario provinciale nel 2013 e confermato nel XX congresso del 2018. La Cgil provinciale sfiora oggi i 50mila iscritti e la sua presenza sul territorio è articolata in 22 Camere del lavoro alle quali si aggiungono le sedi di riferimento in ogni comune.