Mancano tecnici di laboratorio, Cgil scrive alla Asl

AREZZO — Sono i giorni del grande caos in ambito sanitario. L'incremento "eccezionale" di contagi ha inevitabilmente rallentato tutte le attività di lettura dei dati, tamponi e soprattutto il tracciamento dei casi. Ogni giorno, anche alla nostra redazione, arrivano lettere di cittadini che lamentano di sentirsi "abbandonati" dalla Asl.

Il problema, come detto, deve essere ricercato dall'eccessivo aumento di contagi che di fatto ha colto impreparate un po' tutte le aziende sanitarie.

La Cgil, però, ricorda che ormai sono due anni che vige questo stato di emergenza e non capisce perché la Asl abbia bloccato le assunzioni e soprattutto non si attivi immediatamente visto che avrebbe anche la possibilità di attingere nuove risorse dalla graduatoria Estar disponibile già da alcune settimane.

Così il sindacato scrive una lettera alla direzione generale della Asl chiedendo che vengano assunti nuovi tecnici di laboratorio.

"Da quasi 2 anni la pandemia sta mettendo a dura prova tutto il Sistema Sanitario Nazionale e solo grazie allo sforzo ed alla professionalità di tutto il personale si sono potuti evitare esiti ancora più drammatici per la popolazione, ma questo impegno straordinario non può durare in eterno - si legge nella nota Cgil. Nonostante che da mesi abbiamo denunciato, sia a livello aziendale che regionale, le criticità e le carenze di personale, temendo quello che è accaduto in queste ultime settimane, nulla è stato fatto per rimediare e prevenire. Anzi, la Regione Toscana pochi giorni fa ha confermato il blocco delle assunzioni con l'obiettivo di tornare ad organici pre-covid (2019), con il rischio di affossare definitivamente il servizio pubblico. Adesso, però, c'è un'emergenza nell'emergenza: l'esplosione dei contagi di questi ultimi giorni ha, infatti, costretto ad aumentare ancora i ritmi di lavoro del tracciamento e della diagnostica, oltre ogni previsione e capacità. L'enorme richiesta di tamponi molecolari, che i laboratori pubblici non riescono a soddisfare, sta creando una situazione di forte pressione nei singoli operatori. I tecnici di laboratorio, così come i loro colleghi delle centrali di tracciamento, sono stanchi e angosciati nel non riuscire a dare tutte le risposte che i cittadini attendono e che sono fondamentali anche per le attività economiche. Ai ritmi di lavoro ossessivi, alla revoca delle ferie, adesso si aggiunge un livello elevato di stress psicofisico che viene “nascosto” dai più per non mettere in ulteriore difficoltà i colleghi e le attività. Non c'è più un attimo da perdere e l'Asl Toscana Sud est deve assumere immediatamente nuovo personale di laboratorio, almeno per sostituire le assenze degli ultimi mesi (maternità, lunghe malattie, quarantene, ecc.) che hanno ridotto un personale già al limite (come abbiamo più volte segnalato), anche in tempi meno emergenziali. E' disponibile da una settimana una graduatoria regionale (ESTAR) con oltre 400nominativi di TSLB che possono essere assunti subito a tempo determinato (1 anno),proprio per l'emergenza covid: cosa si aspetta ancora?La Direzione dell'AUSL deve assumersi la responsabilità di cogliere al volo questa possibilità anche contro il parere della Regione Toscana, perchè le lavoratrici ed i lavoratori hanno bisogno di riposo e serenità ed i cittadini di risposte certe e rapide" - affermano dalla Cgil.