Tanta gente in giro e file davanti ai negozi

Zona gialla e ristoranti di nuovo pieni. Il parcheggio dell'Eden al completo. In molti si sono spostati dalla provincia alla città per lo shopping

AREZZO — Di gente in centro ce ne era stata tanta anche lo scorso fine settimana e in questo si è registrato decisamente il bis.

Con l’aggiunta di ristoranti quasi tutti prenotati fin da ieri e posti a sedere esauriti. Sì perché da oggi, essendo tornati in zona gialla, gli aretini hanno potuto pranzare seduti a tavola dentro ai locali. Stessa cosa nei bar dove è tornata la possibilità di fare colazione al bancone o comunque dentro. Sempre nel rispetto del distanziamento e con ingressi contingentati.

Aperti anche tutti i negozi, dal Corso alla periferia. Sconti da giorni in quelli di abbigliamento e calzature per adulti. Questo era l’ultimo weekend prima del Natale. Ma non solo. Anche prima di nuove chiusure. Proprio delle categorie appena citate, oltre che delle estetiste e gioiellieri, che dovranno rifermarsi dal 24 compreso. Ciò nonostante in molti non hanno rinunciato ad una passeggiata nel capoluogo per gli ultimi acquisti.

File, comunque, soprattutto fuori dalle grande catene low cost. Non la folla degli anni passati, ma, come detto, molta gente in centro. Famiglie, amici, coppie. In tanti anche provenienti dai paesi della vallate. Con mascherina e buste dei regali in mano.

Un Natale diverso, segnato dalla pandemia. Ma pur sempre Natale.