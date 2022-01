Chimera Nuoto, le festività per prepararsi al 2022

Tra gare, raduni e premiazioni il periodo delle vacanze per gli atleti agonisti è stato soprattutto un periodo di intenso allenamento

AREZZO — Raduni, gare e premiazioni hanno scandito le festività della Chimera Nuoto.

Il periodo natalizio ha rappresentato per la società aretina un’occasione per intensificare il calendario degli allenamenti per gli atleti del settore agonistico e pre-agonistico che si sono ritrovati al palazzetto del nuoto di Arezzo e alla piscina comunale di Foiano della Chiana per prepararsi in vista dei campionati regionali e nazionali in calendario a inizio 2022.

Il programma strutturato dalla Chimera Nuoto ha affiancato le tradizionali giornate di allenamento ad iniziative collaterali volte a far vivere il clima delle feste e, allo stesso tempo, a proporre stimolanti opportunità per superare i propri limiti e per confrontarsi con i coetanei.