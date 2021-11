Cimice asiatica, verso il lancio dell'antagonista

Casucci annuncia la risposta concreta avuta dalla Regione ad una sua interrogazione ma auspica sia un cronoprogramma che sostegni agli agricoltori

AREZZO — “Riguardo alla presenza, ormai conclamata, nelle nostre zone, della cimice asiatica, insetto dannoso per l’agricoltura avevamo redatto una specifica interrogazione in cui chiedevamo delucidazioni in merito al proliferarsi nella provincia aretina di questo animale”. Così Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.

“Ebbene - prosegue - la Regione, a seguito di un monitoraggio del fenomeno, ha deciso, ci auguriamo non tardivamente, di aderire al progetto nazionale di lancio del cosiddetto antagonista, una vespa che contrasterebbe la cimice”.

“Un primo passo, dunque - precisa l’esponente leghista - ma non è sufficiente, a nostro avviso, solamente partecipare al CREA (ovvero il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). Pensiamo, infatti che si debba prevedere un consono cronoprogramma in merito ed inoltre sia fondamentale sostenere economicamente gli agricoltori”.

“Da parte nostra, dunque - conclude Casucci - continueremo a seguire la vicenda, consci che sia importante non abbassare la guardia sulla palese criticità".