Città del Natale, il sipario cala con la neve

Un ritorno segnato dal successo, dopo due anni di stop. Oggi chiudono anche il mercatino tradizionale e la ruota panoramica

AREZZO — La Città del Natale chiude oggi i battenti, dopo un ritorno in grande stile che ha visto un vero e proprio boom di presenze. Il 16 dicembre era già calato il sipario sul Villaggio Tirolese in piazza Grande, come da cartellone.

Questa domenica è l'ultima per il mercatino tradizionale delle piazze San Jacopo e Risorgimento, come al Prato la ruota panoramica interromperà il suo girare.

A salutare la manifestazione, in un'atmosfera a dir poco magica, c'è la neve, che ha imbiancato sia il capoluogo che la provincia.

Come dicevamo, dopo due anni di stop a causa della pandemia, il maxi evento di Natale ha raccolto favore e tantissimi visitatori ed è coincisa con ben due edizioni della Fiera Antiquaria, l'ultima del 2021 e la prima del 2022.

Nonostante l'impennata del contagio, con numeri mai visti, negli ultimi giorni la Città del Natale ha retto, mantenendo alte misure di sicurezza. Adesso lo sguardo è già volto alla prossima edizione, con la speranza, che questo maledetto virus sia solamente un brutto e lontano ricordo.