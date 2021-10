Kabul, una troupe di giornalisti viene aggredita durante una protesta per i diritti delle donne Kabul, una troupe di giornalisti viene aggredita durante una protesta per i diritti delle donne

Attualità giovedì 21 ottobre 2021 ore 14:08

Contagio nelle scuole aretine, 36 positivi

In provincia sono 23 le classi poste in quarantena e tra queste ben 10 delle Elementari. In tutta l'Area Vasta sono 141 i casi negli Istituti