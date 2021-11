Covid, nell'Aretino 43 nuovi casi e 19 guariti

Stabile il numero dei pazienti al San Donato. Nessun decesso. Nel capoluogo 14 positivi. Tanti dei contagiati odierni tra gli under 18

AREZZO — Stabile il dato del contagio in provincia di Arezzo, in linea con la risalita di ieri. Sono 43 i nuovi positivi in provincia, 3 in meno del giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 817 tamponi (ieri 757) ed in 19 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Anche oggi, fortunatamente, non si registrano decessi dovuti al virus.

Rispetto ai 43 casi odierni in 10 hanno meno di 18 anni mentre 8 sono i 70enni.

Stabile la situazione dei ricoveri al "San Donato". Nell'ospedale aretino ci sono come ieri 5 pazienti e di questi 4 si trovano in degenza Covid e sempre 1 in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono ancora 28, compresi i 3 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 438 aretini ancora contagiati, mentre passano da 1.348 a 1.465 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 126 (ieri 146) e di questi 43 risiedono nell'Aretino, 37 nel Senese, 45 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Arezzo 14 Bucine 1 Capolona 1 Castiglion Fiorentino 1 Cavriglia 4 Cortona 2 Loro Ciuffenna 1 Monte San Savino 1 Montevarchi 4 Poppi 1 San Giovanni Valdarno 4 Sansepolcro 5 Terranuova Bracciolini 4

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.