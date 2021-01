Covid, calano i casi ed i tamponi eseguiti

Solo 19 contagiati in tutta la provincia di Arezzo. I cinquantenni i più colpiti dal virus. Scendono a 85 i pazienti ricoverati al San Donato

AREZZO — Crolla il contagio in provincia di Arezzo. La settimana si apre con solo 19 nuovi casi, 60 in meno di ieri.

Il dato è influenzato anche dal numero basso dei tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato appena 269 aretini.

Sono cinque i positivi nel comune di Arezzo. In Valdarno e Valdichiana altri 6 casi per vallata. In Casentino, invece, dopo l'exploit dei giorni scorsi, il contagio si riduce a solo 2 nuovi malati. Nessun caso è stato riscontrato in Valtiberina.

Oggi i 50enni risultano la fascia d'età più colpita dal virus. Pochi i guariti di giornata, appena 21.

Sono 85 i ricoverati nei reparti Covid del San Donato. Di questi 65 si trovano in "Malattie Infettive" e 20 in "Terapia Intensiva".

Gli aretini ancora contagiati sono 890 di cui 654 a domicilio. I quarantenati, invece, si attestano a quota 1.490, 18 in meno di ieri.

Nell'intera Area Vasta ci sono 50 nuovi contagiati: 19 in provincia di Arezzo, 30 in quella di Siena e 1 nel grossetano.

Calano i casi in Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo.