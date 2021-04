Covid, altri 95 casi e tre decessi nell'Aretino

Il capoluogo, Montevarchi e San Giovani Valdarno i Comuni con più contagiati. Resta alta la pressione negli ospedali. Tanti i guariti odierni

AREZZO — Cala la curva del contagio in provincia di Arezzo. Sono 95 i nuovi positivi, 38 in meno rispetto al giorno precedente.

Nel dettaglio vediamo che oltre al capoluogo, dove sono stati riscontrati 36 nuovi malati, il virus non molla la presa sul Valdarno. La vallata conta ben 30 positivi e di questi 7 sono residenti a Montevarchi e altrettanti a San Giovanni. Nel resto del territorio ci sono 14 contagiati in Valdichiana , 11 in Casentino e 4 in Valtiberina.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 1.239 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 91 aretini.

Si incrementa ulteriormente l'elenco dei decessi. Anche oggi sono morte tre persone per complicazioni dovute al virus. Si tratta di un uomo e una donna di 61 anni e una 90enne.

Negli ospedali la situazione è complicata ma ancora gestibile. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 129 pazienti (ieri erano 128) e di questi 108 si trovano in "Malattie Infettive" o in "Pneumologia" e 21 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti Covid sono 81 (4 in meno del giorno precedente) compresi i 19 in "Rianimazione".

In tutta la provincia di Arezzo ci sono ancora 2.156 contagiati mentre 2.635 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i positivi odierni sono 217 (ieri erano 256) e di questi 95 sono residenti nell'Aretino, 86 nel Senese, 26 nel Grossetano e 10 extra Asl.

Scendono sotto la soglia dei 1.500 i positivi in Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio ei casi odierni in provincia di Arezzo.