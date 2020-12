Covid, contagi stabili e nessun decesso

Sono 26 i nuovi positivi in provincia emersi da 799 tamponi. Maglia nera al Casentino che supera anche il capoluogo. Ricoveri in calo

AREZZO — Un'altra giornata buona sul fronte Covid. Sono solamente 26 i casi riscontrati in tutta la provincia di Arezzo. Nella Sud est, oltre a questi aretini, ne sono stati registrati 24 nel Senese, 8 nel Grossetano e 2 extra Asl.

Stabile il dato nel capoluogo dove i contagiati odierni sono 8. Il quadro peggiore invece in Casentino con dieci positivi in più. In Valdichiana sono 5. In Valdarno ne sono stati riscontrati ancora 2 e in Valtiberina uno solo, ad Anghiari.

Dopo la giornata di ieri, drammatica, con quattro decessi, oggi fortunatamente non ce n'è stato nessuno.

Il numero dei tamponi è pressoché in linea con quelli eseguiti ieri. Oggi la Asl ha controllato 799 aretini. I guariti, invece, sono 14.

Scendono i ricoverati all'ospedale cittadino, sono 84 (ieri 90). Di questi, 66 si trovano in "Malattie Infettive" e 18 in "Terapia Intensiva". Da ieri mattina è stato chiuso il reparto di "Rianimazione" di Nottola.

Attualmente sono 680 gli aretini ancora positivi, con un dato ulteriormente in calo. Come quello dei quarantenati, in quanto contatti stretti, che sono 1793.

Comune Nuovi casi Anghiari 1 Arezzo 8 Bibbiena 5 Capolona 1 Cortona 3 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 1 Montevarchi 1 Poppi 1 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 1 Subbiano 2

