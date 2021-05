Covid, crollano i ricoveri al "San Donato"

Positivi riscontrati in 11 Comuni della provincia. Il capoluogo torna in doppia cifra. Tanti casi anche a Castiglion Fiorentino. Morto un 68enne

AREZZO — Lieve incremento di positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo. Sono 35 i contagiati, 6 in più del giorno precedente.

La buona notizia arriva dal "San Donato". Rispetto a ieri, si sono liberati ben 11 posti letto. Attualmente, infatti, ci sono 47 ricoverati e di questi 38 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" (ieri erano 48) e 9 in "Terapia Intensiva" ( 1 in meno rispetto al giorno a mercoledì).

Purtroppo si registra un altro decesso. Un uomo di 68 anni è morto all'ospedale cittadino per complicazioni dovute al virus.

Tornando ai positivi odierni, vediamo che il capoluogo conta altri 14 casi. Aumentano i contagiati anche a Castiglion Fiorentino che oggi somma ben 7 malati.

Per quanto riguarda le vallate in Valdichiana ci sono 11 positivi, in Valdarno 9 e in Casentino 2. Nessun caso è stato riscontrato in Valtiberina.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 802 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 46 aretini.

Rispetto ai 35 contagiati odierni in 13 hanno un'età compresa tra 50 e 64 anni, mentre 9 sono gli under 18.

Attualmente sono 888 le persone ancora positive in tutta la provincia. Sul fronte delle quarantene si registra un ulteriore decremento di casi. Oggi in 84 sono stati "liberati" dalla Asl, pertanto si attesta a quota 2721 il numero degli aretini costretti all'isolamento perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 69 nuovi positivi e di questi 35 sono residenti in provincia di Arezzo, 18 nel Senese e 16 nel Grossetano.

In Toscana risultano contagiati tanti quarantenni. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei casi odierni nell'Aretino.