Covid, 29 casi e più del doppio di guariti

Il contagio è stato riscontrato in 11 Comuni della provincia di Arezzo. Pochi i tamponi eseguiti dalla Asl. Stabile il numero dei ricoveri

AREZZO — Sono 29 i positivi al Coronavirus riscontati oggi in provincia di Arezzo. Il dato, come tutti i lunedì, è condizionato dal basso numero di tamponi eseguiti la domenica. Sì perché nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato solo 428 persone.

Ad Arezzo città i positivi odierni sono 5. Nel resto del territorio vediamo che il Valdarno, con altri 13 casi, è la vallata con il maggior numero di contagiati. Il dato che spicca è quello di San Giovanni, dove sono stati individuati ben 9 malati. In Casentino ci sono altri 4 positivi, così come in Valtiberina. In Valdichiana, invece, i casi odierni sono 3.

Netta impennata sul fronte guariti. Oggi in 63 aretini sono usciti definitivamente dalla malattia.

Rispetto ai 29 contagiati in 9 hanno un'età compresa tra 35 e 49 anni. Altrettanti sono i 50enni e 6 gli under 18.

Stabile il numero dei ricoverati all'ospedale aretino. Al "San Donato" ci sono 64 pazienti (1 in più del giorno precedente) e di questi 53 si trovano nei reparti Covid e 11 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 34 (ieri erano 33) compresi i 9 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.025 gli aretini ancora positivi, mentre si attestano a quota 2.953 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 61 nuovi casi e di questi 29 sono residenti in provincia di Arezzo, 13 nel Senese e 19 nel Grossetano.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Arezzo.