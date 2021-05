Covid, 50 contagi e un decesso nell'Aretino

Casi riscontrati in 16 Comuni del territorio. Aumentano i ricoverati. I giovanissimi i più colpiti dal virus. La Asl "ritocca" anche i numeri di ieri

AREZZO — Sono 50 i positivi al Coronavirus riscontati oggi in provincia di Arezzo. Il dato, come tutti i lunedì, è condizionato dal basso numero di tamponi eseguiti la domenica. Sì perché nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato solo 467 persone.

Ma non solo. E' doveroso fare una precisazione per quanto riguarda il bollettino diffuso ieri. La Asl, con una nota, specifica che domenica 16 maggio si sono verificati problemi tecnici che hanno generato informazioni parziali. Per fare chiarezza, quindi, diciamo subito che i positivi di ieri sono 69 e non 25 come riportato nel report pubblicato. Nel capoluogo i positivi di domenica sono 13 (e non 3) mentre in Valdarno sono stati riscontrati 26 malati, in Valdichiana 13, Valtiberina 11 e Casentino 6.

Se questi dati si riferiscono a ieri, oggi la situazione vede un leggero decremento di casi.

Ad Arezzo città i positivi odierni sono 7. Nel resto del territorio vediamo che il Valdarno, con altri 31 casi, è la vallata con il maggior numero di contagiati. Il dato che spicca è quello di San Giovanni, dove sono stati individuati ben 13 malati. In Valdichiana ci sono altri 8 positivi, in Valtiberina 3 e in Casentino 1 solo caso odierno.

Sul fronte guariti, invece, 56 persone sono uscite definitivamente dalla malattia.

Purtroppo è stata segnalata un'altra vittima del Covid. Si tratta di un uomo di 93 anni deceduto all'ospedale cittadino per complicazioni causate dal virus.

I giovanissimi risultano i più contagiati. La fascia d'età che va da 0 a 18 anni, infatti, è quella che conta il maggior numero di positivi.

Aumentano i ricoverati all'ospedale aretino. Al "San Donato" ci sono 86 pazienti (5 in più del giorno precedente) e di questi 70 si trovano nei reparti Covid e 16 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 36 (ieri erano 36) compresi le 12 persone in "Rianimazione". Sempre al nosocomio maremmano sono morti due uomini di 61 e 88 anni.

Attualmente sono 1.296 gli aretini ancora positivi, mentre si attestano a quota 3.387 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 81 nuovi casi e di questi 50 sono residenti in provincia di Arezzo, 24 nel Senese, 6 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana aumentano i ricoveri in ospedale. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Arezzo.