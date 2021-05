Varianti, nessun nuovo caso negli ultimi 3 giorni

Sospiro di sollievo sul fronte delle mutazioni. Invece nella precedente rilevazione c'erano stati 12 contagiati da "Brasiliana" e 3 da "Inglese"

AREZZO — Sul fronte delle varianti del Covid nell'Aretino e nell'intera Asl Toscana Sud Est si tira un sospiro di sollievo. Infatti, dal 14 al 17 maggio, come comunica l'Azienda Sanitaria non ci sono stati nuovi casi di persone positive con mutazioni del virus.

Insomma, negli ultimi tre giorni, la forma più infettante del Coronavirus, quella che preoccupa maggiormente i sanitari proprio per l'alto potere di trasmissione e diffusione non è mai stata rilevata tra i contagiati emersi.

Mentre nei tre giorni precedenti, ossia tra l'11 e il 13 maggio, nella nostra provincia i casi riscontrati erano stati 15: di "Brasiliana" 12 e tre di Inglese. Come erano stati 5 nel Senese (4 "Inglese" e 1 "Brasiliana") e 1 nel Grossetano ("Brasiliana"). Anche in questi due territori, quindi, il dato odierno invece è pari a zero.

Una buona notizia che si abbina al ritmo sostenuto delle vaccinazioni. Sappiamo bene che il contagio è ancora in giro e molto insidioso oltre che pericoloso, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso: vincere le battaglie e la guerra contro la pandemia.