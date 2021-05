Covid, sale la curva del contagio nell'Aretino

Boom di positivi a Sansepolcro e Foiano. Pochi casi in Casentino. Calano i ricoverati al "San Donato". Oltre 300 persone escono dalla quarantena

AREZZO — Aumenta il contagio in provincia di Arezzo. Sono 83 i nuovi positivi, 8 in più del giorno precedente.

Il virus è stato riscontrato in 20 Comuni del territorio. Se nel capoluogo la situazione appare sotto controllo, con 15 nuovi contagiati, preoccupa l'exploit di casi a Sansepolcro e Foiano della Chiana, dove sono stati riscontrati rispettivamente 14 e11 positivi.

Nelle due località sono giorni che i numeri del Coronavirus sono troppo alti. Ad Anghiari ci sono altri 6 casi e ieri il sindaco si è appellato alla Regione Toscana affinché vengano eseguiti tamponi di massa per bloccare eventuali focolai.

Per quanto riguarda le vallate, in Valdarno sono stati individuati 22 nuovi positivi, in Valdichiana 21, Valtiberina 20 e Casentino 5.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 896 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guarite 43 persone.

Oggi i quarantenni risultano i più contagiati, seguiti dalla fascia d'età che va da 50 a 64 anni.

Si liberano posti letto all'ospedale aretino. Al "San Donato", infatti, ci sono 90 pazienti (5 in meno del giorno precedente) e di questi 74 si trovano nei reparti Covid e 16 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 40 (ieri erano 38) compresi i 12 in "Rianimazione".

Fortunatamente nessun nuovo decesso è stato segnalato.

Attualmente sono 1.483 gli aretini positivi. Oltre 300 aretini escono dalla quarantena. Sono 3.931 le persone ancora isolate (ieri erano 4-257) perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 139 nuovi casi e di questi 83 sono residenti in provincia di Arezzo, 24 nel Senese, 28 nel Grossetano e 4 extra Asl.

In Toscana poco più di 700 contagiati. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Arezzo.