Covid, impennata record nell'Aretino: 399 casi

La maggior parte registrati in città: sono 205 i positivi odierni. Ma stabile il numero dei pazienti al San Donato e nessun decesso. Altri 40 guariti

AREZZO — Record del contagio mai registrato nell'Aretino nel 2021. Sono 399 i nuovi positivi in tutta la provincia. Ieri erano stati 77.

Il virus è stato riscontrato in tutte le vallate. Ad Arezzo città ci sono altri 205 contagiati (ieri 47). In Valdarno i positivi odierni sono 66, in Valdichiana 72, Casentino 45 e Valtiberina 11. Tanti i contagiati a Cortona (18), come a Montevarchi (17) ed anche a Castiglion Fiorentino (17).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.364 tamponi (ieri 1.635) ed in 40 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 399 casi odierni, in 78 sono minorenni, 113 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni, i 40enni sono 72, mentre 98 sono i 50enni. Si contano anche dieci persone tra gli 80enni.

Stabili i ricoverati al "San Donato" dove ci sono 18 pazienti (ieri 16) e tra questi 2 si trovano in "Rianimazione" (come ieri) e 16 (ieri 15) in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 36 (ieri 34), compresi 8 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 1.940 aretini ancora contagiati (ieri 1.633), mentre passano da 5.163 a 4.971 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 828 (ieri 289) e di questi 399 risiedono nell'Aretino, 275 nel Senese, 144 nel Grossetano, 10 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo:

Comune Nuovi Casi Anghiari 3 Arezzo 205 Badia Tedalda 1 Bibbiena 10 Bucine 4 Capolona 8 Castel Focognano 5 Castelfranco Piandiscò 6 Castiglion Fibocchi 4 Castiglion Fiorentino 16 Cavriglia 7 Chiusi Della Verna 2 Civitella In Val Di Chiana 8 Cortona 18 Foiano Della Chiana 10 Laterina Pergine Valdarno 2 Loro Ciuffenna 4 Lucignano 4 Marciano Della Chiana 4 Monte San Savino 12 Montevarchi 17 Poppi 8 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 7 Sansepolcro 6 Sestino 1 Subbiano 11 Terranuova Bracciolini 15

